Белград, 2 февраля. Заявление президента Александра Вучича о продолжении переговоров относительно присоединения ЕС привело к потасовке в Народной скупщине Республики Сербия. Оппозиционные депутаты-консерваторы обвинили его в предательстве страны и двинулись к трибуне. Против представителей патриотических сил выступили парламентарии из «Сербской прогрессивной партии» Вучича.
Потасовке предшествовало заявление президента об ультиматуме Франции и Германии. Представители стран Запада заявили, что переговоры о членстве Сербии в ЕС могут начаться только после признания независимости Косово и введения санкций против России.
«Членство в ЕС представляет для нас жизненно важный интерес. Невозможно функционировать без союзников», — заявил Вучич на специальном заседании скупщины.
Позиция президента вызвала резкую критику представителей национал-консервативных партий. Депутаты скандировали: «Предатель!», «Косово — сердце Сербии», «Ты продал Косово», «Капитуляция!» После этого члены Народной партии, движения «Двери» и Демократической партии Сербии направились к трибуне Вучича. Защищать президента двинулись представители правящей «Сербской прогрессивной партии». Потасовка в парламенте продолжалась около 15 минут, пока в зал заседаний не вошла служба безопасности.
После инцидента Вучич поспешил отвергнуть все обвинения в предательстве.
«Для меня Конституция Сербии — это священное писание. Я знаю, что делать! Между Вучичем у власти и Сербией я выберу Сербию», — отметил он.
Также президент заявил, что оппозиционные депутаты нанесли стране огромный ущерб «цирком, который они создали в парламенте».
«Мы будем защищать Косово и Сербию от вас», — сказал Вучич, обращаясь к оппозиционным депутатам, устроившим потасовку.
В конце января Германия и Франция выставили Сербии ультиматум, условия которого сводятся к признанию независимости Косово и Метохии, а также присоединению к антироссийским санкциям.
Согласно плану «мирного урегулирования», Белград не будет препятствовать вступлению Приштины в ООН и другие международные организации. При этом, хотя формально Сербия не будет признавать независимость края, фактически такой шаг приведет к тому, что Косово получит международное признание.