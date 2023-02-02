Певец Глызин рассказал об особенности в общении Николая Баскова и Сергея Лазарева

Заслуженный артист России, 69-летний эстрадный певец, актер и музыкант Алексей Глызин стал одним из членов жюри проекта «А ну-ка все вместе». Исполнитель хита «Ты не ангел» рассказал, как общаются между собой его коллеги по судейству — Николай Басков и Сергей Лазарев.