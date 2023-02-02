Певец Глызин рассказал об особенности в общении Николая Баскова и Сергея Лазарева

Заслуженный артист России, 69-летний эстрадный певец, актер и музыкант Алексей Глызин стал одним из членов жюри проекта «А ну-ка все вместе». Исполнитель хита «Ты не ангел» рассказал, как общаются между собой его коллеги по судейству — Николай Басков и Сергей Лазарев.
По словам Глызина, артисты нередко обмениваются непристойными шутками, из-за чего продюсерам приходится цензурировать проект. При этом сам Глызин ничего плохого в этом не видит.
«Эти моменты могли бы добавить красок в программу. Иногда между Басковым и Лазаревым пробегает и ненормативная лексика», — рассказал он в беседе с PROZVEZD.
Ранее Глызин признался, что не хотел бы опускаться до уровня сбежавшего из страны артиста эстрады, шоумена и юмориста Максима Галкина✱ (признан иноагентом в России).
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами