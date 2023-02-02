Advance: возможное банкротство США сильно ударит по мировой экономике

Потенциальное и резкое банкротство США приведет к негативным последствиям в мировой экономике, пишет Advance.
По данным издания, китайская и американская экономики так или иначе связаны. Власти КНР выбрали бы постепенное ослабление доллара и укрепление другой валюты, но не резкий обвал США.
Другими словами, вначале Китаю нужно полностью освободиться от влияния американской нацвалюты, а пока эта азиатская страна не может составить серьезную конкуренцию американской экономике.
Также Соединенные Штаты экспортируют в КНР многочисленные товары и являются крупнейшим поставщиком для китайского рынка.