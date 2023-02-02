Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Advance: возможное банкротство США сильно ударит по мировой экономике

Экономика
Advance: возможное банкротство США сильно ударит по мировой экономике

Потенциальное и резкое банкротство США приведет к негативным последствиям в мировой экономике, пишет Advance.

По данным издания, китайская и американская экономики так или иначе связаны. Власти КНР выбрали бы постепенное ослабление доллара и укрепление другой валюты, но не резкий обвал США.

Другими словами, вначале Китаю нужно полностью освободиться от влияния американской нацвалюты, а пока эта азиатская страна не может составить серьезную конкуренцию американской экономике.

Также Соединенные Штаты экспортируют в КНР многочисленные товары и являются крупнейшим поставщиком для китайского рынка.
китай США экономика сша
Военкоры ФАН
Лучшие в аду