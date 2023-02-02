Профсоюзы Волгограда провели Первый слет работающей молодежи

Волгоградский областной совет профсоюзов провел Первый слет работающей молодежи. Он состоялся 1 февраля, в канун 80-летия победы в Сталинградской битве.
В мероприятии приняли участие более 50 профсоюзных активистов. Они приехали не только из Волгоградской области, но из других регионов России, сообщает центральная профсоюзная газета «Солидарность». В режиме онлайн к волгоградской аудитории присоединились коллеги из Краснодара, Ростова на Дону, Севастополя, Донецка, Луганска и Пскова.
В работе слета прияли участие зампред Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков, секретарь ФНПР, представитель в ЮФО Дмитрий Чуйков, председатель молодежного совета ФНПР Анастасия Анисимова.
Встреча была посвящена роли современной молодежи в жизни страны. Участники слета выразили общее мнение о том, что роль молодых кадров невозможно переоценить: молодые ресурсы востребованы во всех областях и сферах жизни страны.