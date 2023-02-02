Профсоюзы Волгограда провели Первый слет работающей молодежи

В мероприятии приняли участие более 50 профсоюзных активистов. Они приехали не только из Волгоградской области, но из других регионов России, сообщает центральная профсоюзная газета «Солидарность». В режиме онлайн к волгоградской аудитории присоединились коллеги из Краснодара, Ростова на Дону, Севастополя, Донецка, Луганска и Пскова.