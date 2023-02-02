Банги, 2 февраля. Правительство ЦАР направило дополнительные подразделения жандармерии на территорию префектуры Уам-Пенде.
После ряда успешных операций против бандформирований, проведенных силовыми структурами, население северо-западной провинции постепенно возвращается к мирной жизни. Согласно распоряжению центральноафриканского руководства, в город Нджим уже прибыли представители административной и исполнительной власти.
Жители префектуры с радостью встретили подразделение жандармерии. Сотрудники правоохранительных органов станут нести службу, обеспечивая порядок и стабильность на территории региона.
Подразделения жандармерии ЦАР регулярно проходят интенсивные тренировки под руководством российских инструкторов, которых западные СМИ причисляют к ЧВК «Вагнер». Отечественные специалисты оказывают консультативную поддержку силовым структурам и армейским подразделениям республики, а также помогают им совершенствовать профессиональные навыки.
Власти в Банги постепенно возвращают конституционный строй в регионах, где прежде действовали боевики. Накануне центральноафриканские ВВС вместе с отрядами сухопутных войск ликвидировали крупный отряд радикалов на севере страны.