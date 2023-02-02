Власти ЦАР направили дополнительные подразделения жандармерии в северо-западную часть республики

Подразделения жандармерии ЦАР регулярно проходят интенсивные тренировки под руководством российских инструкторов, которых западные СМИ причисляют к ЧВК «Вагнер». Отечественные специалисты оказывают консультативную поддержку силовым структурам и армейским подразделениям республики, а также помогают им совершенствовать профессиональные навыки.