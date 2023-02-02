Global Times: в Китае представили концепт истребителя шестого поколения

В публикации говорится, что новинка была представлена в ходе демонстрации наработок китайских конструкторов в сфере создания бортовых радаров. Отмечается, что специалисты показали компьютерную модель трех неизвестных самолетов, напоминающих J-20, но без хвостового оперения.