Global Times: в Китае представили концепт истребителя шестого поколения

Государственная корпорация авиационной промышленности Китая (AVIC) презентовала концепт истребителя нового поколения, пишет Global Times.
В публикации говорится, что новинка была представлена в ходе демонстрации наработок китайских конструкторов в сфере создания бортовых радаров. Отмечается, что специалисты показали компьютерную модель трех неизвестных самолетов, напоминающих J-20, но без хвостового оперения.
По словам экспертов, вероятно, речь идет об истребителях шестого поколения. Подчеркивается, что Китай полон решимости опередить США в разработке новых боевых самолетов.