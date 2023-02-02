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Global Times: в Китае представили концепт истребителя шестого поколения

Армия
Global Times: в Китае представили концепт истребителя шестого поколения

Государственная корпорация авиационной промышленности Китая (AVIC) презентовала концепт истребителя нового поколения, пишет Global Times.

В публикации говорится, что новинка была представлена в ходе демонстрации наработок китайских конструкторов в сфере создания бортовых радаров. Отмечается, что специалисты показали компьютерную модель трех неизвестных самолетов, напоминающих J-20, но без хвостового оперения.

По словам экспертов, вероятно, речь идет об истребителях шестого поколения. Подчеркивается, что Китай полон решимости опередить США в разработке новых боевых самолетов.
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