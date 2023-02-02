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Суд в Сочи оштрафовал женщину за проукраинскую надпись в WhatsApp на корейском языке

Происшествия
Суд в Сочи оштрафовал женщину за проукраинскую надпись в WhatsApp на корейском языке

Суд в Сочи оштрафовал местную жительницу за проукраинскую надпись в WhatsApp на корейском языке. За совершение административного правонарушения женщине предстоит заплатить 2000 рублей, сообщает пресс-служба судов Краснодарского края.

На скамье подсудимых оказалась 39-летняя сочинка, которая разместила в популярном мессенджере надпись, отобразив ее корейскими символами. Данное изречение переводится как атрибутика приветствия экстремистских организаций, запрещенных в России решением Верховного суда РФ.

Гражданка полностью признала свою вину. В ответ на просьбу россиянки смягчить наказание суд обязал ее выплатить штраф.
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