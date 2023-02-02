Суд в Сочи оштрафовал женщину за проукраинскую надпись в WhatsApp на корейском языке

На скамье подсудимых оказалась 39-летняя сочинка, которая разместила в популярном мессенджере надпись, отобразив ее корейскими символами. Данное изречение переводится как атрибутика приветствия экстремистских организаций, запрещенных в России решением Верховного суда РФ.