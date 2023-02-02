Как ополченцы Курской и Белгородской областей проходят боевые курсы на базе ЧВК «Вагнер»

Жители Курской и Белгородской областей добровольно записываются в ряды ополчения теробороны. Они не подписывают контракт с ЧВК «Вагнер» и не вступают в компанию, а лишь проходят боевую подготовку. Все желающие пройти инструктаж могут составить соответствующее обращение и написать на электронную почту: NarodnoeOpolchenieW@yandex.ru.