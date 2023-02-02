Как ополченцы Курской и Белгородской областей проходят боевые курсы на базе ЧВК «Вагнер»

Новая группа ополченцев из Курской и Белгородской областей завершила курс занятий по боевой подготовке в тренировочном лагере ЧВК «Вагнер». Репортаж с места событий подготовили корреспонденты Федерального агентства новостей.
На территории базы инструкторы ознакомили новобранцев с тактикой ведения боя, провели практические занятия со стрелковым оружием, ручными гранатами и подствольными гранатометами ГП-25. Каждый из ополченцев также прошел медицинскую подготовку, работу малых групп в окопах и практикум по штурму зданий.
Ополченцы из Курской и Белгородской областей в один голос заявили о важности такой программы подготовки, учитывая, что их дома фактически граничат с Украиной. Они являются первым рубежом по сдерживанию наступления врага.
«Советую всем прийти. Вас научат правильно держать оружие и как вести себя в бою, научат правильно работать со своими братьями вместе. Нам нужно уметь обороняться, суметь встретить врага и защитить свою семью и Родину. Так что всем советую, все понравилось, все классно. Приеду сюда еще раз. Инструктора на высшем уровне, молодцы. Так что приезжайте», — заявил Александр из Железногорска (Курская область).
Другой житель Курской области по имени Роман рассказал, что узнал о недельном курсе в тренировочном лагере ЧВК «Вагнер» из социальных сетей. Один из его друзей также посоветовал ему записаться в ряды новобранцев.
«За семь дней нас обучили тактике, медицине, инженерным специальностям и другим важным в бою навыкам. Мы, как жители приграничного региона, просто обязаны научиться военным специальностям, чтобы остановить врага», — отметил он.
Новобранец из города Старый Оскол (Белгородская область) приехал на базу ЧВК «Вагнер» для повышения квалификации. По его словам, он никогда не служил и не держал автомат в руках.
«Здесь меня научили стрелять, обучили тактике ведения боя. Получил просто обалденный недельный курс. Коллектив дружный, ребята из числа "вагнеровцев" замечательные», — подчеркнул ополченец.
Жители Курской и Белгородской областей добровольно записываются в ряды ополчения теробороны. Они не подписывают контракт с ЧВК «Вагнер» и не вступают в компанию, а лишь проходят боевую подготовку. Все желающие пройти инструктаж могут составить соответствующее обращение и написать на электронную почту: NarodnoeOpolchenieW@yandex.ru.