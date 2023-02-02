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Как ополченцы Курской и Белгородской областей проходят боевые курсы на базе ЧВК «Вагнер»

Весь мир
Как ополченцы Курской и Белгородской областей проходят боевые курсы на базе ЧВК «Вагнер»

Новая группа ополченцев из Курской и Белгородской областей завершила курс занятий по боевой подготовке в тренировочном лагере ЧВК «Вагнер». Репортаж с места событий подготовили корреспонденты Федерального агентства новостей.

На территории базы инструкторы ознакомили новобранцев с тактикой ведения боя, провели практические занятия со стрелковым оружием, ручными гранатами и подствольными гранатометами ГП-25. Каждый из ополченцев также прошел медицинскую подготовку, работу малых групп в окопах и практикум по штурму зданий.

Как ополченцы Курской и Белгородской областей проходят боевые курсы на базе ЧВК «Вагнер»

Ополченцы из Курской и Белгородской областей в один голос заявили о важности такой программы подготовки, учитывая, что их дома фактически граничат с Украиной. Они являются первым рубежом по сдерживанию наступления врага.

«Советую всем прийти. Вас научат правильно держать оружие и как вести себя в бою, научат правильно работать со своими братьями вместе. Нам нужно уметь обороняться, суметь встретить врага и защитить свою семью и Родину. Так что всем советую, все понравилось, все классно. Приеду сюда еще раз. Инструктора на высшем уровне, молодцы. Так что приезжайте», — заявил Александр из Железногорска (Курская область).
Как ополченцы Курской и Белгородской областей проходят боевые курсы на базе ЧВК «Вагнер»

Другой житель Курской области по имени Роман рассказал, что узнал о недельном курсе в тренировочном лагере ЧВК «Вагнер» из социальных сетей. Один из его друзей также посоветовал ему записаться в ряды новобранцев.

«За семь дней нас обучили тактике, медицине, инженерным специальностям и другим важным в бою навыкам. Мы, как жители приграничного региона, просто обязаны научиться военным специальностям, чтобы остановить врага», — отметил он.
Как ополченцы Курской и Белгородской областей проходят боевые курсы на базе ЧВК «Вагнер»

Новобранец из города Старый Оскол (Белгородская область) приехал на базу ЧВК «Вагнер» для повышения квалификации. По его словам, он никогда не служил и не держал автомат в руках.

«Здесь меня научили стрелять, обучили тактике ведения боя. Получил просто обалденный недельный курс. Коллектив дружный, ребята из числа "вагнеровцев" замечательные», — подчеркнул ополченец.

Жители Курской и Белгородской областей добровольно записываются в ряды ополчения теробороны. Они не подписывают контракт с ЧВК «Вагнер» и не вступают в компанию, а лишь проходят боевую подготовку. Все желающие пройти инструктаж могут составить соответствующее обращение и написать на электронную почту: NarodnoeOpolchenieW@yandex.ru.
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