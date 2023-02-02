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Дерматолог Романова перечислила заболевания, при которых опасно брить подмышки

Общество
Дерматолог Романова перечислила заболевания, при которых опасно брить подмышки

Существуют заболевания, при которых лучше отказаться от бритья подмышек. Об этом предупредила дерматовенеролог, косметолог Алена Романова.

Растительность в подмышечной области усиливает потоотделение, что является благоприятным условием для размножения вредных бактерий. Однако если у человека наблюдаются воспаления, потница или гидраденит, лучше отказаться от бритья.

«Также сбривать волосы не стоит при новообразованиях в подмышечной зоне», — рассказал медик в беседе с изданием «Газета.Ru».

По его словам, все перечисленные недуги носят временный характер. Эксперт добавил, что бритье волос замедляет процесс образования пота, снижая риски образования нежелательных запахов.
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