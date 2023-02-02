Дерматолог Романова перечислила заболевания, при которых опасно брить подмышки

Существуют заболевания, при которых лучше отказаться от бритья подмышек. Об этом предупредила дерматовенеролог, косметолог Алена Романова.
Растительность в подмышечной области усиливает потоотделение, что является благоприятным условием для размножения вредных бактерий. Однако если у человека наблюдаются воспаления, потница или гидраденит, лучше отказаться от бритья.
«Также сбривать волосы не стоит при новообразованиях в подмышечной зоне», — рассказал медик в беседе с изданием «Газета.Ru».
По его словам, все перечисленные недуги носят временный характер. Эксперт добавил, что бритье волос замедляет процесс образования пота, снижая риски образования нежелательных запахов.