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В Кремле отреагировали на предложение запретить чиновникам выезжать за границу

Политика
В Кремле отреагировали на предложение запретить чиновникам выезжать за границу

Решение запретить чиновникам и депутатам выезжать за границу во время СВО пока не обсуждалась Администрацией Президента РФ. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля уточнил, что никаких директив по этому вопросу принято также не было. Напомним, что идею ограничить зарубежные поездки госслужащих 1 февраля озвучил предприниматель Евгений Пригожин.

На инициативу бизнесмена позже отреагировал депутат ГД Василий Пискарев. Он пообещал, что предложение будет рассмотрено парламентариями в ближайшее время.
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