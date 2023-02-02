В Кремле отреагировали на предложение запретить чиновникам выезжать за границу

Решение запретить чиновникам и депутатам выезжать за границу во время СВО пока не обсуждалась Администрацией Президента РФ. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля уточнил, что никаких директив по этому вопросу принято также не было. Напомним, что идею ограничить зарубежные поездки госслужащих 1 февраля озвучил предприниматель Евгений Пригожин.
На инициативу бизнесмена позже отреагировал депутат ГД Василий Пискарев. Он пообещал, что предложение будет рассмотрено парламентариями в ближайшее время.