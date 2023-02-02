Систему распознавания лиц планируют установить в школах Тюмени

В тюменских школах могут установить системы распознавания лиц. Однако существуют некоторые нюансы.
По словам директора департамента информатизации администрации Тюменской области Станислава Логинова, законопроект по биометрии был принят еще в 2022 году. Также был назначен оператор, способный воплотить на практике эту технологию, сообщает сетевое издание «МегаТюмень».
Однако для того, чтобы разрешить применение системы биометрии в учебных заведениях, необходимо получить согласие всех родителей. Если хотя бы один из родителей напишет отказ, проект не сможет быть запущен. Как пояснил Станислав Логинов, в настоящее время биометрия применяется только в силовом сегменте.