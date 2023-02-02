Сотрудники ФСБ задержали жителя Севастополя по подозрению в финансировании ИГ

Сотрудники ФСБ задержали жителя Севастополя по подозрению в финансировании радикальной группировки «Исламское государство»✱ (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ). Об оперативных мероприятиях сообщили в региональном управлении ведомства.
Силовики изъяли у злоумышленника оружие и специализированную литературу. Согласно данным ФСБ, уроженец Севастополя переводил боевикам деньги для обеспечения различных нужд террористов.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). Другие подробности инцидента уточняются.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация