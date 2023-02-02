Сотрудники ФСБ задержали жителя Севастополя по подозрению в финансировании ИГ

Сотрудники ФСБ задержали жителя Севастополя по подозрению в финансировании радикальной группировки «Исламское государство»✱ (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ). Об оперативных мероприятиях сообщили в региональном управлении ведомства.