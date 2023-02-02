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Сотрудники ФСБ задержали жителя Севастополя по подозрению в финансировании ИГ

Происшествия
Сотрудники ФСБ задержали жителя Севастополя по подозрению в финансировании ИГ

Сотрудники ФСБ задержали жителя Севастополя по подозрению в финансировании радикальной группировки «Исламское государство»✱ (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ). Об оперативных мероприятиях сообщили в региональном управлении ведомства.

Силовики изъяли у злоумышленника оружие и специализированную литературу. Согласно данным ФСБ, уроженец Севастополя переводил боевикам деньги для обеспечения различных нужд террористов.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). Другие подробности инцидента уточняются.

  • ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
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