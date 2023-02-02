Politico: Шольц не уверен, что НАТО вступится за Германию перед Россией

Канцлер Германии Олаф Шольц неспроста наотрез отказался от обсуждения темы снабжения Украины боевой авиацией. На причину такого поведения главы Правительства ФРГ указали авторы издания Politico.
По данным источника американского СМИ из числа советников кабмина ФРГ, политик попросту опасается за будущее своего государства, которое рискует столкнуться с Россией один на один в случае отправки Киеву истребителей.
«Шольц боится не столько эскалации конфликта, сколько того, что НАТО и, в частности, США, не вмешаются, если Россия предпримет ответные меры против Германии», — сообщил журналистам информатор в Берлине.
В Politico считают, что немецкий политик переживает из-за пятой статьи устава Североатлантического альянса, которая говорит о совместной защите одного из членов блока в случае нападения на него. Канцлера волнует сама формулировка пункта — она не требует отвечать «агрессору» военным вмешательством.