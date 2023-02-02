Politico: Шольц не уверен, что НАТО вступится за Германию перед Россией

В Politico считают, что немецкий политик переживает из-за пятой статьи устава Североатлантического альянса, которая говорит о совместной защите одного из членов блока в случае нападения на него. Канцлера волнует сама формулировка пункта — она не требует отвечать «агрессору» военным вмешательством.