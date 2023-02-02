Либо ты делаешь все для фронта и победы, либо ты негодяй, вор, подонок и трус — Пригожин

Российский предприниматель Евгений Пригожин высказался по поводу коррупционеров, которые пытаются использовать патриотические действия бизнесмена, направленные на защиту Родины, в своих личных целях. По его словам, в ходе боевых действий люди делятся на две категории.
Ранее появилась информация, что бывший депутат Роман Коваль, которого обвиняют в коррупции, во время судебного заседания по апелляции предпринял попытку уйти от ответственности. В частности, он заявил, что представители ЧВК «Вагнер» якобы посещали СИЗО, в котором он сейчас находится, и высоко оценили его физические способности. Поэтому он выразил готовность встать на защиту интересов России и бороться с внешними врагами, но получил отказ.
В связи с этим журналисты обратились к Пригожину с просьбой ответить на два вопроса. В частности, они спросили, действительно ли представители ЧВК «Вагнер» посещали СИЗО, где сидит Коваль, и что предприниматель думает по поводу этой ситуации.
В первую очередь Евгений Пригожин заявил, что представители «музыкантов» не посещают следственные изоляторы.
«Второе, для победы в войне нет политических оппонентов, а есть те, кого в мирное время называют сослуживцами, а в военное – братьями по оружию. В этой священной цели безразлично, кем ты был раньше. Сегодня либо ты тот, кто готов умереть за Родину, либо в тылу, но делаешь все для фронта и победы, либо негодяй, вор, подонок и трус», — приводит слова предпринимателя пресс-служба компании «Конкорд».
Ранее Пригожин прокомментировал приговор признанному иноагентом журналисту Александру Невзорову✱. Бизнесмен предложил ему стать добровольцем и с оружием в руках пойти на Бахмут в рамках спецоперации.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами