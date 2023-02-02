Либо ты делаешь все для фронта и победы, либо ты негодяй, вор, подонок и трус — Пригожин

Ранее появилась информация, что бывший депутат Роман Коваль, которого обвиняют в коррупции, во время судебного заседания по апелляции предпринял попытку уйти от ответственности. В частности, он заявил, что представители ЧВК «Вагнер» якобы посещали СИЗО, в котором он сейчас находится, и высоко оценили его физические способности. Поэтому он выразил готовность встать на защиту интересов России и бороться с внешними врагами, но получил отказ.