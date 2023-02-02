Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

МОК считает нарушением Олимпийской хартии возможный бойкот Украины ОИ-2024

Спорт
МОК считает нарушением Олимпийской хартии возможный бойкот Украины ОИ-2024

Представители Международного олимпийского комитета (МОК) высказались о возможном бойкоте Украины Игр в Париже в 2024 году. Организация обвиняет Национальный олимпийский комитет Украины (НОК) в потенциальном нарушении Олимпийской хартии.

МОК призвал своих коллег с Украины отказаться от потенциального бойкота Олимпиады в Париже. Организация вспомнила о бесполезности таких действий со стороны федераций.

«Как показала история, предыдущие бойкоты не достигли своих политических целей и послужили лишь наказанием для спортсменов стран, бойкотировавших Олимпиады», — говорится в заявлении МОК.

Ранее президент МОК Томас Бах поддержал потенциальное участие россиян и белорусов в Играх-2024. Атлеты смогут выступать на соревнованиях под нейтральным флагом.
олимпиада мок нок Украина бойкот спорт
Военкоры ФАН
Лучшие в аду