Геннадий Онищенко оценил инициативу о внесении ВИЧ-диссидентских организаций в перечень экстремистских

Рассмотреть возможность внесения движения ВИЧ-диссидентов в перечень экстремистских организаций предложил депутат петербургского ЗакСа Павел Крупник. По его мнению, такие организации пропагандируют антинаучные идеи об отсутствии ВИЧ и тем самым подвергают опасности как самих инфицированных, так и все общество в целом.
«В частности, речь идет о разнообразных группах и движениях, объединенных идеологией ВИЧ-диссидентства», — приводит слова Крупника RT.
Как объяснил в беседе с корреспондентом ФАН политик, академик РАН Геннадий Онищенко, поскольку тема ВИЧ очень актуальна ее нередко используют в политических целях. Он рассказал, что подобные манипуляции были замечены еще на первом этапе появления инфекции в стране. Но тогда западные «специалисты» использовали тему «отстаивания прав», причем весьма скандальными методами.
«Я не раз уже рассказывал, что нередко ВИЧ-инфицированных используют в политических целях, превращая находящихся в отчаянии людей в оголтелую оппозицию. На самых первых этапах выявления ВИЧ в СССР мы столкнулись с тем, что к нам с Запада под благовидным предлогом помощи приезжали разные «специалисты». Но выяснилось, что они занимались с инфицированными ребятами так называемой «адвокацией»: как вести себя в толпе, срывать какие-то мероприятия и прочее. Сейчас конечно все поменялось и надо быть осторожней в этом вопросе. Но самое главное, какие критерии обозначены в этой инициативе», — рассказал он.
При этом Онищенко признался, ему не доводилось «отлавливать» ВИЧ-диссидентские организации. Однако он признал, что внушить инфицированному человеку мысль, что ВИЧ не существует, довольно легко. Тут срабатывает психологический аспект — человек не хочет верить, что он заражен.
«В таких организациях тоже есть политический аспект. Если они внушают инфицированным людям, что ВИЧ — это выдумка, то однозначно — это намеренное использование зараженных граждан для дальнейшего распространения вируса. В общем, если какая-то организация или движение злонамеренно использует ВИЧ-инфицированных для ухудшения популяционного здоровья, тут надо наказывать самым жестким способом», — высказался собеседник ФАН.
Но главное не наделать ошибок подчеркнул политик. Карательные меры не должны коснуться граждан, которые в минуту отчаяния или просто из-за страха не хотят верить в диагноз. Как он выразился, «не надо между пациентом и врачом ставить полицейского». Тем более права и обязанности такого человека и так уже прописаны в законе. Онищенко напомнил, что согласно российскому законодательству ВИЧ-инфицированный человек должен проходить лечение и соблюдать меры предосторожности во избежание распространения вируса. А заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией карается уголовной статьей.