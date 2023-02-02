Геннадий Онищенко оценил инициативу о внесении ВИЧ-диссидентских организаций в перечень экстремистских

Но главное не наделать ошибок подчеркнул политик. Карательные меры не должны коснуться граждан, которые в минуту отчаяния или просто из-за страха не хотят верить в диагноз. Как он выразился, «не надо между пациентом и врачом ставить полицейского». Тем более права и обязанности такого человека и так уже прописаны в законе. Онищенко напомнил, что согласно российскому законодательству ВИЧ-инфицированный человек должен проходить лечение и соблюдать меры предосторожности во избежание распространения вируса. А заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией карается уголовной статьей.