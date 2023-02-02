Эндокринолог Терушкин перечислил необходимые для поддержания мужского здоровья витамины

Витамины и минералы, которые способствуют укреплению мужского здоровья, перечислил эндокринолог, сооснователь клиники BMP Роман Терушкин.
Одним из таких веществ является цинк. Он улучшает качество сперматозоидов, увеличивает их подвижность.
«Ретинол отвечает за синтез мужских половых гормонов, стимулирует секрецию тестостерона. Взаимосвязан с цинком – вместе они эффективнее работают», — сообщил Терушкин в беседе с «Газетой.Ru».
Специалист выделил витамины группы В, которые отвечают за половое влечение. Веществами, замедляющими старение организма и улучшающими потенцию, он назвал витамины С и Е.