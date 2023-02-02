Силовики задержали советника главы администрации Таганрога по подозрению в мошенничестве

Владимира Арцыбашева отправили в Рязань, где полиция возбудило в отношении задержанного уголовное дело по ч.4 ст.159 УК. Есть версия, что задержанного подозревают в хищении средств, выделенных на благоустройство. По данным СМИ, Арцыбашев участвовал в махинациях при госзакупках на сумму в 16 миллионов рублей.