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Силовики задержали советника главы администрации Таганрога по подозрению в мошенничестве

Происшествия
Силовики задержали советника главы администрации Таганрога по подозрению в мошенничестве

Правоохранительные органы задержали советника главы администрации Таганрога по делу о мошенничестве в Рязани, где он работал помощником вице-губернатора, передает РИА Новости со ссылкой на источник.

Владимира Арцыбашева отправили в Рязань, где полиция возбудило в отношении задержанного уголовное дело по ч.4 ст.159 УК. Есть версия, что задержанного подозревают в хищении средств, выделенных на благоустройство. По данным СМИ, Арцыбашев участвовал в махинациях при госзакупках на сумму в 16 миллионов рублей.
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