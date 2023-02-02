Путин: Германию втягивают в новую войну с Россией

Германия может быть втянута в новое вооруженное противостояние с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин.
Выступая на торжественном мероприятии, посвященном 80-й годовщине победы в Сталинградской битве, он предупредил, что современная война с Россией будет «совсем другой».
«Те, кто втягивает Германию в новую войну с Россией, и тем более безответственно заявляет об этом как уже о свершившемся факте, те, кто рассчитывает одержать над Россией победу на поле боя, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет для них совсем другой», — сказал глава государства.
Ранее он заявлял, что Россия готова отвечать на военные угрозы со стороны Запада не только при помощи бронетехники.