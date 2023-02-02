Терапевт Бурнацкая предостерегла от приема лекарств с истекшим сроком годности

Медицинский специалист утверждает, что просроченные лекарства теряют свой терапевтический эффект, что делает их бесполезными для лечения различных заболеваний. Более того, при истечении срока годности они могут стать опасными для здоровья. В частности при приеме таких препаратов можно столкнуться с интоксикацией или поражением органов, передает издание «Газета.Ru».