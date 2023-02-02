Терапевт Бурнацкая предостерегла от приема лекарств с истекшим сроком годности

Прием просроченных лекарственных препаратов может представлять опасность для здоровья, так как их химические свойства изменяются. Об этом заявила врач-терапевт, профпатолог Светлана Бурнацкая.
Медицинский специалист утверждает, что просроченные лекарства теряют свой терапевтический эффект, что делает их бесполезными для лечения различных заболеваний. Более того, при истечении срока годности они могут стать опасными для здоровья. В частности при приеме таких препаратов можно столкнуться с интоксикацией или поражением органов, передает издание «Газета.Ru».
«Например, просроченные капли для глаз или для носа вместо облегчения состояний могут травмировать слизистую», — отметила Бурнацкая.
Врач также рекомендует отказаться от приема препаратов без предварительной консультации со специалистом. Это обусловлено тем, что они могут спровоцировать обострение хронических заболеваний или вызвать аллергическую реакцию.