Европейский центральный банк повысил базовую процентную ставку до 3% годовых

Сообщается, что совет управляющих принял решение увеличить три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 50 базисных пунктов. Процентная ставка по основным операциям с 8 февраля будет увеличена до 3%, ставки по маржинальной кредитной и депозитной линиям — до 3,25% и 2,50% соответственно.