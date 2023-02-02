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Европейский центральный банк повысил базовую процентную ставку до 3% годовых

Экономика
Европейский центральный банк повысил базовую процентную ставку до 3% годовых

Европейский центральный банк (ЕЦБ) увеличил базовую процентную ставку до 3% годовых на фоне высокого показателя инфляции, свидетельствуют данные на сайте финансового регулятора.

Сообщается, что совет управляющих принял решение увеличить три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 50 базисных пунктов. Процентная ставка по основным операциям с 8 февраля будет увеличена до 3%, ставки по маржинальной кредитной и депозитной линиям — до 3,25% и 2,50% соответственно.

В декабре прошлого года базовая ставка в ЕЦБ была увеличена до 2,5% годовых.
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