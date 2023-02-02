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Михаил Швыдкой отреагировал на попытки Запада отменить русскую культуру

Общество
Михаил Швыдкой отреагировал на попытки Запада отменить русскую культуру

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой поделился своим мнением насчет попыток Запада отменить русскую культуру.

Искусствовед в беседе с ТАСС отметил, что Россия в свою очередь не собирается заниматься подобным и отменять мировую культуру, даже несмотря на то, что первоначальные действия исходят со стороны западных государств.

В Москве 4 и 5 февраля будет проходить концерт, посвященный Раймонду Паулсу. Швыдкой рассказал, что из-за отмены русской культуры в Латвии композитор не сможет приехать и принять участие в мероприятии.
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