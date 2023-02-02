Михаил Швыдкой отреагировал на попытки Запада отменить русскую культуру

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой поделился своим мнением насчет попыток Запада отменить русскую культуру.
Искусствовед в беседе с ТАСС отметил, что Россия в свою очередь не собирается заниматься подобным и отменять мировую культуру, даже несмотря на то, что первоначальные действия исходят со стороны западных государств.
В Москве 4 и 5 февраля будет проходить концерт, посвященный Раймонду Паулсу. Швыдкой рассказал, что из-за отмены русской культуры в Латвии композитор не сможет приехать и принять участие в мероприятии.