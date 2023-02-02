Банк России назвал объем международных резервов страны

Объем международных резервов России по состоянию на 27 января 2023 года составил 597,7 млрд долларов. Соответствующие цифры огласил Центральный банк РФ.
За неделю этот показатель продемонстрировал рост на 3,1 млрд, или на 0,5%. Повышение произошло под влиянием положительной переоценки, объяснил финансовый регулятор.
Уровень международных резервов государства возрастает на протяжении трех недель подряд. На 13 января он равнялся 592 млрд долларов, а 6 января — 582 млрд долларов. Исторического рекорда показатель достиг 18 февраля 2022 года — 643,2 млрд долларов.
Банк России попал под санкции со стороны Европейского союза после обострения ситуации вокруг Украины. В результате оказалась заблокирована почти половина золотовалютных резервов ЦБ — 300 млрд из 640 млрд долларов.