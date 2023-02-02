Репортаж ФАН: пятая группа бойцов ЧВК «Вагнер» из числа бывших заключенных вернулась домой

Сразу после прилета бойцы поделились с корреспондентом ФАН своими впечатлениями и планами на будущее.
Утром 2 февраля на одном из аэродромов Северо-Западного региона приземлимся очередной борт с бойцами ЧВК «Вагнер» из числа бывших заключенных. Это уже пятая группа «музыкантов», завершившая контракт.
Несмотря на то, что бойцы только вернулись с самых горячих участков фронта, многие из них уже собираются ехать обратно после небольшого отдыха.
«Сейчас отдохнем немножко и обратно. Как говорят: никто, кроме нас. Ни шагу назад, мы ни одной позиции не сдали. То, что мы забирали, все оставалось за нами. Вот это самое главное», — говорят они.
При этом, пройдя через самое пекло, никто из них не жалеет, что согласился поехать в зону СВО в составе ЧВК «Вагнер». Некоторые открыто заявляют: для них это лучшая работа в мире.
«Для меня многое в жизни изменилось. Жизнь заново начал, с чистого листа. Такой шанс один раз выпадает. И оказалось то, что я умею — это там. Это прям мое. Надо было, значит, как-то раньше связаться», — поделился своими впечатлениями от командировки один из штурмовиков.
Как оказалось, некоторым бойцам даже пришлось устраивать небольшой бунт в исправительной колонии, чтобы попасть в зону СВО и исполнить свое непреодолимое желание послужить Родине.
«У меня был срок 11 лет, оставалось сидеть мне год. Когда узнал, что идет набор добровольцев, я сразу же записался. Но были некоторые трудности с администрацией и пришлось приложить некоторые усилия. <…> Пришлось разломать камеру, вырвать унитаз, раковину. Администрация поняла, что я настроен серьезно и отправила меня туда, куда я хотел — [потому что] пацаны там, [хотел сражаться] за Родину, я патриот России. Хотел и себя испытать, и пацанам хотел помочь. Не жалею, сейчас отдохну и, скорее всего, поеду обратно», — рассказал боец о своей отправке на фронт.
Возле автобуса «вагнеровцев» встречали близкие и родные, которые не могли сдержать эмоций.
«Я очень довольна. Я рада, что ребята наши прибыли», — сквозь слезы радости сказала одна из встречающих.
Ранее ФАН рассказывал о других группах «музыкантов» из числа бывших заключенных, завершивших свой полугодовой контракт и вернувшихся домой.
В настоящий момент штурмовые группы ЧВК «Вагнер» продолжают проламывать оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Бахмутском и Соледарском направлениях. Одними из их последних успехов стали освобождение населенного пункта Сакко и Ванцетти, а также физическое перекрытие трассы снабжения противника Бахмут — Северск.