Диспетчерская служба помощи семьям мобилизованных появилась в Череповце

По запросу она может предоставить услуги краткосрочной няни, домашнего мастера для мелкого ремонта, а также репетитора, поможет приобрести спортинвентарь, детские товары, другие необходимые вещи. Запланирована организация групп психологической поддержки и индивидуальных консультаций по различным бытовым вопросам.