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Диспетчерская служба помощи семьям мобилизованных появилась в Череповце

Общество
Диспетчерская служба помощи семьям мобилизованных появилась в Череповце

Благодаря президентскому гранту АНО «Энергия города» в Череповце заработала специальная диспетчерская служба.

Новая служба помощи череповецким семьям мобилизованных организована с целью объединения усилий всех горожан, готовых и желающих оказать содействие родственникам участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Служба работает без выходных, сообщает cher-poisk.ru.

По запросу она может предоставить услуги краткосрочной няни, домашнего мастера для мелкого ремонта, а также репетитора, поможет приобрести спортинвентарь, детские товары, другие необходимые вещи. Запланирована организация групп психологической поддержки и индивидуальных консультаций по различным бытовым вопросам.
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