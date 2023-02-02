Диспетчерская служба помощи семьям мобилизованных появилась в Череповце

Благодаря президентскому гранту АНО «Энергия города» в Череповце заработала специальная диспетчерская служба.
Новая служба помощи череповецким семьям мобилизованных организована с целью объединения усилий всех горожан, готовых и желающих оказать содействие родственникам участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Служба работает без выходных, сообщает cher-poisk.ru.
По запросу она может предоставить услуги краткосрочной няни, домашнего мастера для мелкого ремонта, а также репетитора, поможет приобрести спортинвентарь, детские товары, другие необходимые вещи. Запланирована организация групп психологической поддержки и индивидуальных консультаций по различным бытовым вопросам.