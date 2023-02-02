Почему стоит наказать школьников, снявших унизительный ролик про ребенка-инвалида

Если же мы имеем дело с розыгрышем, как утверждает директор учреждения, то и тут следует наказывать «шутников», считает Панин. Инвалидность – не та тема, которую можно обыгрывать в таком ключе. Люди с ограниченными возможностями заслуживают особого внимания, а не высмеивания в глупых роликах.