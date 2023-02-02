Почему стоит наказать школьников, снявших унизительный ролик про ребенка-инвалида

Прокуратура Петроградского района Санкт-Петербурга в среду, 1-го февраля сообщила об организации проверки видеоматериала, на котором два школьника насмехаются над мальчиком-инвалидом.
Видео, на котором подростки, учащиеся одной из школ Северной столицы бессовестно подшучивают над безногим сверстником, распространилось в социальных сетях. Мальчики спрашивают ребенка, «настоящие» ли у него ноги, шутя и гадая, как же он мог их потерять.
Директор образовательного учреждения Елена Поварова, в свою очередь в интервью «Фонтанке» заявила, что вражды между школьниками нет. Она отметила, что мальчики между собой хорошо общаются, а целью видео было не издевательство, а попыткой заняться блогингом.
Поварова рассказала, что главный герой видеозаписи является школьным любимчиком. Более того, отсутствие ног не мешает ему отлично кататься на доске. В 2019-ом году подростка даже заприметил один из лучших американских скейтбордистов Тони Хоук.
Публицист, поэт Игорь Панин считает случай с подростком-инвалидом в любом случае гадким. Об этом он рассказал в комментарии для ФАН.
«Если над мальчиком реально издевались, то, конечно, к хулиганам должны быть приняты самые жесткие меры. Русские люди всегда отличались милосердием, а насмешки над увечными и больными считались последним делом. И если это и впрямь осознанная мерзость, то отвечать за нее нужно на всю катушку», — подчеркнул собеседник издания.
Если же мы имеем дело с розыгрышем, как утверждает директор учреждения, то и тут следует наказывать «шутников», считает Панин. Инвалидность – не та тема, которую можно обыгрывать в таком ключе. Люди с ограниченными возможностями заслуживают особого внимания, а не высмеивания в глупых роликах.
«А на видео "интервью" у мальчика инвалида берет все-таки не пятилетний несмышленыш, и он, наверное, должен что-то соображать», — отметил публицист.
Панин также задался вопросом о том почему ситуацию объясняет директор учебного заведения.
«А где же "звезда" тележурналистики? Хотелось бы выслушать его объяснения. Не говоря уже о том, что ему следовало бы извиниться перед инвалидами всей страны», — намекнул эксперт.
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