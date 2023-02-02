Оскорблявшего Лукашенко в Сети белоруса задержали в Петербурге

Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержали гражданина Белоруссии, который в течение длительного времени находился в межгосударственном розыске. Находясь на родине, мужчина оскорблял в Сети президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, после чего сбежал в Северную столицу, сообщает источник ФАН.
Поймать злоумышленника удалось на улице Колокольная. Ему вменяли совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 368 УК РБ (соответствует статье 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти»).
По данным правоохранителей, мужчина нецензурно высказывался в адрес главы Белоруссии, размещая соответствующие публикации в социальной сети «Вконтакте». Данные материалы мог прочитать неограниченный круг лиц. УВД Минской области объявили хулигана в розыск, и спустя какое-то время правоохранители обнаружили его в Петербурге. Сейчас задержанный находится в отделении полиции, стражи порядка сообщили о его поимке инициатору розыска.