Раздраженный звуком телевизора мужчина избил ковшом дочь подруги на Камчатке

Житель Камчатского края избил 16-летнюю дочь знакомой ковшом. Мужчине не понравился выключенный звук на работающем телевизоре, сообщает региональная прокуратура.
Все случилось в Мильковском районе еще в сентябре 2022 года, но известно об инциденте стало только сейчас. Дебошир пришел в гости к друзьям, увидел, что девочка-подросток выключила звук у телевизора, и пришел в ярость.
Мужчина схватил ковш и несколько раз ударил им школьницу по голове. В результате пострадавшая получила черепно-мозговую травму. В отношении 40-летнего россиянина было возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ («Причинение умышленного вреда здоровью»). Жителя Камчатки приговорили к четырем годам и шести месяцам колонии общего режима, а также обязали выплатить девушке компенсацию в размере 20 тыс. рублей.