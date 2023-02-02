Молодая нижегородка выжила после падения с моста

Несчастный случай произошел в Нижнем Новгороде на пешеходном мосту через Зеленский съезд. На проезжую часть с пешеходного мостового перехода упала молодая местная жительница.
Как пишет сетевое издание «Живем в Нижнем», по данным очевидцев, молодая жительница Нижнего Новгорода упала на автотрассу с пешеходного моста, который ведет от Кремлевского бульвара и Никольской башни через съезд в сторону улицы Пожарского.
По словам местного жителя Леонида, чрезвычайное происшествие произошло у него на виду. Девушка 20-25 лет вдруг оказалась лежащей на дороге. Автомобилисты, проезжавшие по Зеленскому съезду, вовремя притормозили и вызвали скорую. Девушка травмировалась, но осталась жива и была госпитализирована прибывшими на место сотрудниками медицинской службы.