Молодая нижегородка выжила после падения с моста

По словам местного жителя Леонида, чрезвычайное происшествие произошло у него на виду. Девушка 20-25 лет вдруг оказалась лежащей на дороге. Автомобилисты, проезжавшие по Зеленскому съезду, вовремя притормозили и вызвали скорую. Девушка травмировалась, но осталась жива и была госпитализирована прибывшими на место сотрудниками медицинской службы.