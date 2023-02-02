Травник Дмитрий Юровский назвал полезные сезонные травы для весеннего периода

Через месяц наступает весна, а это значит, что множество растений и трав начнут прорастать после самого холодного времени года. Однако этот сезон, не смотря на постоянное солнце и цветущую зелень может быть обманчива. Как укрепить свой иммунитет и не дать себе простыть, рассказал травник Дмитрий Юровский корреспонденту ФАН.
Медуница лекарственная
Это растение, по словам травника, содержит в себе большой витаминный состав. Медуницу можно рекомендовать как поливитамин. На территории РФ в основном растет медуница мягчайшая. Данный вид очень схожий по эффектам, лекарственным свойствам и по витаминному составу с традиционной медуницей, которую еще называют пульмонарией.
По словам травника, в этом растении находится много никеля и железа, а также медь, ванадий. Помимо этого, в медунице присутствует селен, в котором содержаться антиоксиданты. Данные вещества защищают организм от свободных радикалов, то есть проявляют противопухолевый эффект, также положительно влияет на сердечно-сосудистую систему.
«В медунице много кремния, он защищает наш организм. Это иммуностимулятор, который активизирует защитные силы нашего организма, поднимает иммунитет, укрепляет суставы и там достаточное количество йода. Наша страна обширная, и недостаток йода имеется в регионах с помощью медуница», — рассказал травник.
Юровский отметил, что медуницу можно использовать в качестве добавки к еде. Например, как ингредиент для салатов, или сделать сок и употреблять в жидком виде. Растение, по словам эксперта, идеально подходит по структуре и не имеет специфичного вкуса, поэтому ее смело можно добавлять в различные блюда.
Крапива
Карликовая крапива содержит в себе много аскорбиновой кислоты, а также витамины В и А. Считается, что именно молодая крапива является хорошим средством, помогающим при анемии.
«Самое интересное это то, что крапиву можно применять и в виде салатов, если ошпарить кипятком, она тогда не жжется и растения можно добавлять еще и в супы. В крапиве калий, а также большое количество витамина С», — заявил эксперт.
Однако это растение не рекомендуется людям, страдающими повышенной свертываемостью крови, а также беременным женщинам.
Пырей
Это травянистый многолетник, листья которого используют для супов. Отвар содержит в себе кремний и множества питательных, полезных микроэлементов.
«Сварив суп с пыреем можно получить блюдо, наполненное полезными свойствами. Корни дают такому супу кремни, а он удерживает кальций, и стимулирует иммунную систему, также защищает от сердечно-сосудистых заболеваний», — заявил травник.
Помимо этого, листья пырея обеспечивают защиту кожи, укрепляют волосы и ногти. Также это растение справляется со стрессом, бессонницей и повышенной раздражительностью.
Сныть
Сныть способна укреплять иммунитет, а также помогает при болезни печени. Помимо этого, растение помогает быстро заживить раны и имеет противогрибковый эффект. По словам травника, дикорастущую сныть можно употреблять, как свежем виде, так и использовать в качестве добавки в суп и другие блюда.
Однако травник рекомендует не заводить это растение у себя на участках, потому что это трудно искоренимый сорняк. По химическому составу и действию она схожа с сибирским борщевиком. Стоит отметить, что сныть не имеет никаких ограничений по использованию.