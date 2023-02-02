Травник Дмитрий Юровский назвал полезные сезонные травы для весеннего периода

Через месяц наступает весна, а это значит, что множество растений и трав начнут прорастать после самого холодного времени года. Однако этот сезон, не смотря на постоянное солнце и цветущую зелень может быть обманчива. Как укрепить свой иммунитет и не дать себе простыть, рассказал травник Дмитрий Юровский корреспонденту ФАН.