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Экс-замминистра обороны Украины Шаповалова арестовали с возможностью внесения $11 млн залога

Происшествия
Экс-замминистра обороны Украины Шаповалова арестовали с возможностью внесения $11 млн залога

Бывшего заместителя министра обороны Украины Вячеслава Шаповалова арестовали с возможностью выхода под залог в 11 млн долларов, передает РИА Новости.

По информации местных СМИ, Шаповалова и экс-замглавы департамента закупок Богдана Хмельницкого заподозрили в махинациях с использованием служебного положения. Правоохранители полагают, что Шаповалов совершил незаконные действия, из-за которых в ВСУ не дошли средства защиты на сумму 27 млн рублей, а Хмельницкий совершил растрату на сумму около 2,8 млн рублей.
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