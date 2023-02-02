Экс-замминистра обороны Украины Шаповалова арестовали с возможностью внесения $11 млн залога

По информации местных СМИ, Шаповалова и экс-замглавы департамента закупок Богдана Хмельницкого заподозрили в махинациях с использованием служебного положения. Правоохранители полагают, что Шаповалов совершил незаконные действия, из-за которых в ВСУ не дошли средства защиты на сумму 27 млн рублей, а Хмельницкий совершил растрату на сумму около 2,8 млн рублей.