Путин назвал Сталинградскую битву сражением истерзанной, но непокоренной страны

Президент России Владимир Путин обратился к согражданам и поздравил их с 80-летием победы в Сталинградской битве.
Глава государства назвал это событие «сражением за существование истерзанной, но непокоренной страны». По словам российского лидера, сейчас идеология нацизма вновь создает угрозу безопасности России, но уже «в современном обличие».
«Сталинград стал навечно символом несокрушимости народа. Готовность ради правды идти до конца и делать невозможное была и есть в крови многонационального народа России», — подчеркнул президент.
Кроме того, Путин отметил, что у РФ есть много друзей во всем мире. Страна уверена в себе, своей правоте и победе, резюмировал он.