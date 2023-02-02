Внешний товарооборот Сибири в прошлом году уменьшился на 8%

Заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Елена Ягодкина отметила, выступая на пресс-конференции в Новосибирске, что торговые рестрикции, примененные в отношении России недружественными странами, не могли не сказаться на объемах внешней торговли и по сибирскому региону. Однако по экспорту падение было крайне незначительным, сообщает сетевое издание InfoPro54.ru.