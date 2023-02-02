Внешний товарооборот Сибири в прошлом году уменьшился на 8%

Международный товарооборот Сибири в 2022 году снизился на 8%. Крупнейшим внешнеторговым партнером для Сибирского федерального округа по-прежнему остается Китай
Заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Елена Ягодкина отметила, выступая на пресс-конференции в Новосибирске, что торговые рестрикции, примененные в отношении России недружественными странами, не могли не сказаться на объемах внешней торговли и по сибирскому региону. Однако по экспорту падение было крайне незначительным, сообщает сетевое издание InfoPro54.ru.
В экспорте Новосибирской области возросла доля поставок таких товаров, как каменный уголь, семена масличных, обработанных лесоматериалов. В импорте увеличились объемы поставок электрооборудования, транспортных средств, пластмасс и изделий из них, трикотажа.
По словам Елены Ягодкиной, в наступившем 2023 году Федеральная таможенная служба планирует уделять повышенное внимание развитию таможенной инфраструктуры, располагающейся на транспортных маршрутах, соединяющих Россию с азиатскими рынками.