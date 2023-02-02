Сын Бориса Щербакова раскрыл детали госпитализации актера

Сын актера Бориса Щербакова раскрыл подробности его госпитализации. По его словам, артист уже чувствует себя лучше.
Наследник актера рассказал, что Щербаков находится в кардиологическом отделении. Вчера его реанимировали, поэтому он не мог связаться с отцом. Врачи отметили, что кризисное состояние прошло, а прогнозы положительные.
«Мы с ним говорили, у него голос уже совершенно другой. К сожалению, в больнице сейчас ковидный карантин, поэтому информации о диагнозе пока нет», — сообщил Василий Telegram-каналу Zvezdanews.
Ранее стало известно, что Щербакова увезли на скорой помощи прямо с репетиции. Однако эта информация не подтвердилась.