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Сын Бориса Щербакова раскрыл детали госпитализации актера

Общество
Сын Бориса Щербакова раскрыл детали госпитализации актера

Сын актера Бориса Щербакова раскрыл подробности его госпитализации. По его словам, артист уже чувствует себя лучше.

Наследник актера рассказал, что Щербаков находится в кардиологическом отделении. Вчера его реанимировали, поэтому он не мог связаться с отцом. Врачи отметили, что кризисное состояние прошло, а прогнозы положительные.

«Мы с ним говорили, у него голос уже совершенно другой. К сожалению, в больнице сейчас ковидный карантин, поэтому информации о диагнозе пока нет», — сообщил Василий Telegram-каналу Zvezdanews.

Ранее стало известно, что Щербакова увезли на скорой помощи прямо с репетиции. Однако эта информация не подтвердилась.
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