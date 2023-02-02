Публицист Угольный: для США нормально пытаться разрушить добрососедские отношения стран СНГ

Советник экс-президента США Дональда Трампа Джон Болтон рассказал российским пранкерам Вовану и Лексусу о том, как пытался настроить президента Белоруссии Александра Лукашенко против России.
Блогеры представились бывшим украинским президентом Петром Порошенко. В ходе беседы стало известно о том, что его встреча американского чиновника в 2019-ом году проводилась именно для того, чтобы настроить белорусского лидера против Москвы.
«Я поехал на встречу с Лукашенко, чтобы оценить, сможем ли мы заставить его отвернуться от Москвы. НАТО создала проблему, остановив свое расширение и оставив серую зону в Молдове, Белоруссии, Украине, позволив тем самым русским создавать проблемы там», — рассказал политик.
Публицист Владислав Угольный в комментарии для ФАН отметил, что подобная политика Америки, направленная на разжигание конфликтов на границах России, либо внутри страны (если мы вспомним про чеченский конфликт) – это нормально. Для США разрушение добрососедских отношений на пространстве Союза Независимых Государств является одной из стратегических целей. Они медленно, но верно идут к выполнению поставленных задач. Именно для этого устраивались «цветные революции» там, где национальная элита не отказывалась сотрудничать с Америкой и плясать под ее дудку. Там же эту самую элиту свергали посредством революций.
«И то, что американские чиновники держали в своем фокусе Белоруссию — это не является новостью. Точно также Минск держали в фокусе европейские организации, в первую очередь немецкие. В определенной степени они добились успеха, когда погиб министр иностранных дел Владимир Макей, и продвигали свою повестку. Белоруссия действительно в какой-то момент "качалась", однако историческое, экономическое единство с Россией (а благосостояние Минска держится на теснейшей экономической кооперации с Москвой) не позволило пошатнуть дружеские отношения между странами, это сложный процесс», — пояснил собеседник издания.
И, поняв, что Александр Лукашенко не стремится разорвать сотрудничество с Владимиром Путиным, американские и европейские организации поддержали протесты 2020-го года. И после их провала президент Белоруссии занял более прочные пророссийские позиции, подытожил Угольный.
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