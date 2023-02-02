Публицист Угольный: для США нормально пытаться разрушить добрососедские отношения стран СНГ

Публицист Владислав Угольный в комментарии для ФАН отметил, что подобная политика Америки, направленная на разжигание конфликтов на границах России, либо внутри страны (если мы вспомним про чеченский конфликт) – это нормально. Для США разрушение добрососедских отношений на пространстве Союза Независимых Государств является одной из стратегических целей. Они медленно, но верно идут к выполнению поставленных задач. Именно для этого устраивались «цветные революции» там, где национальная элита не отказывалась сотрудничать с Америкой и плясать под ее дудку. Там же эту самую элиту свергали посредством революций.