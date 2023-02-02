OLFI: Дания выкупит у немецкой компании FFG списанные танки Leopard для передачи Киеву

Директор по продажам FFG Торстен Питер уточнил, что у фирмы есть 99 танков. Они хранятся на складе во Фленсбурге. Дания, в свою очередь, рассчитывает приобрести и отремонтировать 20 единиц. В последствии машины отправят на Украину.