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OLFI: Дания выкупит у немецкой компании FFG списанные танки Leopard для передачи Киеву

Армия
OLFI: Дания выкупит у немецкой компании FFG списанные танки Leopard для передачи Киеву

Правительство Дании планирует передать Украине партию танков Leopard устаревшей модели, сообщает издание OLFI.

По информации журналистов, речь идет о машинах Leopard 1A5. Списанные танки находятся в распоряжении немецкой компании Flensburger Farhzeugbau Gesellschaft, которая готова продать их датским властям.

Директор по продажам FFG Торстен Питер уточнил, что у фирмы есть 99 танков. Они хранятся на складе во Фленсбурге. Дания, в свою очередь, рассчитывает приобрести и отремонтировать 20 единиц. В последствии машины отправят на Украину.
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