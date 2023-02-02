Наташа Королева опровергла слухи о разводе с Тарзаном

Певица Наташа Королева впервые прокомментировала новости о расставании с супругом Тарзаном. Она заверила поклонников, что в их семье царит гармония.
По словам артистки, за все время, что она в отношениях с Тарзаном, их регулярно разводили. Новые сплетни, видимо, не удивили певицу. Она подчеркнула, что с супругом живет душа в душу.
«У нас все прекрасно: тишь да гладь и божья благодать», – сказала 49-летняя исполнительница в беседе с «Московским комсомольцем», опровергнув слухи о разводе.
Артистка добавила, что в этом году они с Тарзаном отмечают 20-летие брака. Вместе пара уже 22 года. Супруги воспитывают сына Архипа.