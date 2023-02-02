Власти Пакистана уточнили число погибших при взрыве в мечети Пешавара

В среду власти Пакистана сообщили, что по подозрению в причастности к теракту в мечети были задержаны 23 человека. Ответственность за случившееся взяла на себя запрещенная в стране группировка «Техрик-и-Талибан Пакистан» (связана с движением «Талибан»✱, запрещенным в России).