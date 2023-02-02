Юристы объяснили, почему специалистов по банкротству нужно привлекать до ареста счетов

Заместитель руководителя отдела права «Объединенной консалтинговой группы» Анастасия Смирнова считает одной из проблем российских предпринимателей то, что, когда у них начинаются неприятности, которые в итоге приводят к банкротству, они не сразу обращаются к юристам, специализирующимся на банкротствах. Как правило, они обращаются к банкротным юристам, когда уже все счета и имущество арестованы, и они не могут расплатиться даже с работниками. Но если бы они обратились к юристам при первых признаках грядущих проблем с кредиторами или налоговыми органами, банкротство прошло бы менее болезненно или вообще можно было бы его избежать, отметила Анастасия Смирнова.