Юристы объяснили, почему специалистов по банкротству нужно привлекать до ареста счетов

Юристы права «Объединенной консалтинговой группы» рассказали в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот», что нужно делать предпринимателям, чтобы не доводить свое предприятие до банкротства.
Министерство экономического развития России планирует расширить целевую аудиторию внесудебного банкротства. К процедуре получат доступ граждане, в отношении которых исполнительное производство длится больше года, и при этом единственные доходы у них – выплаты социального характера: пенсии, пособия беременным женщинам и другие. Также в министерстве планируют сократить срок, по истечении которого граждане вправе повторно пройти процедуру банкротства, и обсуждают снижение порога суммы долга, начиная от которой можно подать заявление на внесудебное банкротство.
Заместитель руководителя отдела права «Объединенной консалтинговой группы» Анастасия Смирнова считает одной из проблем российских предпринимателей то, что, когда у них начинаются неприятности, которые в итоге приводят к банкротству, они не сразу обращаются к юристам, специализирующимся на банкротствах. Как правило, они обращаются к банкротным юристам, когда уже все счета и имущество арестованы, и они не могут расплатиться даже с работниками. Но если бы они обратились к юристам при первых признаках грядущих проблем с кредиторами или налоговыми органами, банкротство прошло бы менее болезненно или вообще можно было бы его избежать, отметила Анастасия Смирнова.
«Например, началась у компании налоговая проверка, и руководитель уже понимает, что вполне возможно, они не смогут расплатиться с начисленными налогами. Уже в это время неплохо было бы подключить банкротных юристов, чтобы мы помогли составить план реструктуризации и помогли проработать эти риски. Или, например, компания понимает, что к ней предъявили судебный иск, и там будут начислены помимо основного долга еще и штрафы, пени, санкции. Тоже было бы неплохо подключить уже тогда банкротных юристов», — рассказала Анастасия Смирнова.
Руководитель отдела права, старший партнер «Объединенной консалтинговой группы» Сергей Шеметович советует предпринимателям обращаться к юристам еще на этапе заключения договоров с контрагентами. По его мнению, это лучший способ профилактики возможных банкротств.
«Если говорить о способах профилактики или о том, чем мы можем быть полезны тогда, когда предприятие ведет активную деятельность и пока не задумывается о банкротстве, то это проверка тех сделок, которые предприятие совершает в ходе своей обычной хозяйственной деятельности, и проверка контрагентов, с которыми заключаются те или иные сделки», — отметил Сергей Шеметович.
По его словам, оспаривание сделок, заключенных с контрагентами, является частым случаем банкротных разбирательств. И компания может стать невольной жертвой ситуации, когда банкротится контрагент.
«Когда предприятие оказывается в процедуре банкротства или один из его контрагентов оказывается в этом положении, те сделки, которые были совершены, оказываются под большой угрозой оспаривания, и в этот момент возникает угроза потери денег или имущества, связанного с ним», — отметил Сергей Шеметович.
Депутат, председатель профильной комиссии по инвестициям Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов напомнил, что в России и в Санкт-Петербурге в частности в настоящее время сложилась практика досудебного урегулирования имеющихся споров между налоговыми органами и предпринимателями.
«Налоговая достаточно открыто идет навстречу предпринимателям с точки зрения предоставления рассрочки по уплате, и банки идут на встречу и предоставляют кредиты как благонадежным предприятиям, так и тем, кто находится в менее стабильном состоянии. Кроме этого есть определенный треугольник Петрова, когда налоговая, банк и компания приходят к консенсусу, и ей выдается целевой кредит», — рассказал Дмитрий Панов.
Юристы не советуют доводить предприятие до банкротства. По словам Анастасии Смирновой, директора предприятия запросто могут привлечь к субсидиарной ответственности, и в случае, если вина руководителя будет доказана, то долг с него не будет списан никогда. Кроме этого у него будет арестовано все имущество, напомнила заместитель руководителя отдела права «Объединенной консалтинговой группы».