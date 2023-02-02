Кубанка отыскала лежавшего на трассе после ДТП без сознания мужа по геолокации

Жительница краевой столицы ожидала возвращения с работы супруга, который катил по трассе свой сломанный мопед. Затем краснодарец перестал отвечать на звонки, и жена, забеспокоившись, отправилась на поиски.
Как пишет «Кубанское информационное агентство», в поисках пропавшего мужа женщине помог гаджет, она выяснила местонахождение мужчины по геолокации и пошла по указанным координатам. В итоге дама нашла своего супруга лежащим в кювете без сознания, а разбитый мопед валялся в 15 метрах от пострадавшего.
Дорожные полицейские Краснодара оперативно установили личность водителя иномарки, совершившего наезд на местного жителя на улице Западный обход. Пешеход получил тяжелые травмы и был госпитализирован, а виновник скрылся с места происшествия. Однако вскоре он был задержан, а его автомобиль конфисковали и поместили на спецстоянку, поделился официальный представитель УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.