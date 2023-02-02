Кубанка отыскала лежавшего на трассе после ДТП без сознания мужа по геолокации

Дорожные полицейские Краснодара оперативно установили личность водителя иномарки, совершившего наезд на местного жителя на улице Западный обход. Пешеход получил тяжелые травмы и был госпитализирован, а виновник скрылся с места происшествия. Однако вскоре он был задержан, а его автомобиль конфисковали и поместили на спецстоянку, поделился официальный представитель УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.