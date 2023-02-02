Financial Times: у ВВС Украины заканчиваются истребители и квалифицированные пилоты

У ВВС Украины заканчиваются истребители и квалифицированные пилоты, способные ими управлять. Об этом Financial Times рассказал украинский военный летчик с позывным Джус.
Он рассказал, что имеющиеся у ВСУ самолеты были собраны еще во времена СССР, их потенциал не безграничен, как и запасы боеприпасов. Недалек тот день, когда у армии не будет ракет, ни запчастей для самолетов, признал пилот.
«В недалеком будущем мы можем совсем лишиться тактической авиации, американские истребители F-16 нужны были еще вчера», — констатировал летчик.
Авторы статьи называют собеседника асом, при том, что ему до сих пор не удалось поразить ни одной воздушной цели. Летчик также пожаловался на катастрофическую нехватку квалифицированных пилотов в ВВС Украины.