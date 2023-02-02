Преподавателя киевского вуза уволили после скандала с чтением лекций на русском языке

Согласно данным украинских СМИ, студенты попросили преподавателя Нину Иванченко читать лекции на украинском языке, однако она ответила отказом. При этом ее слова были записаны на диктофон. Впоследствии студенты передали запись разговора администрации вуза, которая приняла решение об увольнении преподавателя за нарушение педагогической этики и «использование языка агрессора».