Преподавателя киевского вуза уволили после скандала с чтением лекций на русском языке

Преподавателя украинского Национального торгово-экономического университета, расположенного в Киеве, уволили после скандала на почве языка. Студенты выразили свое недовольство тем, что женщина читала лекции на русском языке.
Согласно данным украинских СМИ, студенты попросили преподавателя Нину Иванченко читать лекции на украинском языке, однако она ответила отказом. При этом ее слова были записаны на диктофон. Впоследствии студенты передали запись разговора администрации вуза, которая приняла решение об увольнении преподавателя за нарушение педагогической этики и «использование языка агрессора».
Отмечается, что Иванченко работала в учебном заведении с 2013 года на кафедре статистики и эконометрии. Она является кандидатом экономических наук.