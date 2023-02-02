Все страны Запада, поставляющие оружие Украине сторонники конфликта

Касаясь недавних призывов спикера Верховной рады Руслана Стефанчука с трибуны Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции дать Киеву самолеты Rafale и Mirage, Камбон рассказал, что на самом деле украинцы хотят прежде всего получить средства противовоздушной обороны, а также рассчитывают на поставки американских F-16. Французский сенатор добавил, что большое разнообразие моделей западной техники в руках украинских военных не только не решит их проблемы, но и породит новые, связанные как с обслуживанием техники, так и с подготовкой пилотов.