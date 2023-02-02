Все страны Запада, поставляющие оружие Украине сторонники конфликта

Российские депутаты и генералы считают, что никаких «красных линий» нет, есть желание Запада уничтожить украинцев, для этого они им поставляют оружие.
Глава Комиссии сената Франции по иностранным делам, обороне и вооруженным силам Кристиан Камбон уверен, что Франция не сторонница конфликта, что главным критерием участия Франции в конфликте на Украине является отправка туда солдат.
«Мы лишь отправляем туда оружие, поскольку считаем, что Украина стала объектом агрессии», —сказал он в эфире телеканала Public Senat.
Он убежден, что Париж не пересекает красную линию, отправляя Украине вооружение.
«Если бы у Украины были ресурсы, она могла бы их купить, это называлось бы торговлей оружием, за это отвечает ВПК», — приводит слова Камбона агентство ТАСС.
При этом он добавил, что не видит необходимости отправлять на Украину танки Leclerc, ссылаясь на то, что их не так много у французской армии, «а вот немецких танков Leopard 2 в Европе заметно больше».
Касаясь недавних призывов спикера Верховной рады Руслана Стефанчука с трибуны Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции дать Киеву самолеты Rafale и Mirage, Камбон рассказал, что на самом деле украинцы хотят прежде всего получить средства противовоздушной обороны, а также рассчитывают на поставки американских F-16. Французский сенатор добавил, что большое разнообразие моделей западной техники в руках украинских военных не только не решит их проблемы, но и породит новые, связанные как с обслуживанием техники, так и с подготовкой пилотов.
Российские коллеги французского сенатора отнеслись скептически к его словам о красной линии, назвав их демагогией и желанием уйти от ответственности. Первый заместитель председателя Комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников, депутат Государственной думы Казбек Тайсаев в беседе с РИА ФАН отметил, что рано или поздно нынешним властям Франции придётся ответить за безобразную внешнюю политику.
«Тут надо отделять простых французов и руководство Франции. Власти Франции отправляют на Украину оружие, чтобы оно убивало мирное население Донбасса, Луганска, Харьковской и Запорожской областей. Оружие, поставляемое из Франции, убивает и самих украинцев. То есть, они спонсируют убийство украинского народа. И за это надо будет отвечать. Простые французы также обеспокоены ситуацией на Украине. Однако, в отличие от французских властей, они прекрасно понимают, кто является зачинщиком войны, кто подтолкнул Украину к пропасти. Они такие же участники войны, как и украинское руководство. У запада есть желание уничтожить украинский народ. Вот они и поставляют ему оружие. Чем больше оружия, тем больше смертей», — заявил он РИА ФАН.
В свою очередь генерал-лейтенант, кандидат военных наук, председатель Совета ПИР-Центра, руководитель Центра политико-военных исследований ФМП МГУ Евгений Бужинский заявил РИА ФАН, что никаких красных линий не существует, есть критичная ситуация.
«Поставки самолетов, да, это неприятно, но я не вижу в этом красных линий. Все страны, поставляющие оружие одной из сторон, автоматически становятся сторонниками конфликта. Все они являются сторонниками конфликта, и они это не скрывают. Заявление Камбона это его личное мнение», – отметил он.
Член Комитета по безопасности и противодействию коррупции Абдулхаким Гаджиев уверен, что Франция несет такую же ответственность за происходящее на Украине, как и другие страны НАТО, подведшие ситуацию на Украине к красной черте.
«Когда, коллега Камбон утверждает, что на Украине нет французских военных, он говорит не правду, и об этом знают все. Наемники из стран Запада, бывшие военнослужащие армий этих стран, участвуют в конфликте на Украине, это факт. Поэтому любые рассуждения о «красных линиях» с его стороны выглядят странно. «Красные линии» обозначены и поставками Западом ВСУ любого вооружения, которое будет использовано для ударов по территории России. Любая дискуссия о допустимости таких поставок уже опасна для стран НАТО, так как выводит конфликт на совершенно иной уровень», — заявил он РИАФАН.
Гаджиев уверен, что на Западе это прекрасно понимают. Однако очевидно, что некоторым силам выгодно затягивание украинского вопроса, им наплевать на простых людей, которые гибнут на фронте каждый день.
«Для них важнее получить выгоду от производства и поставок вооружения и заодно вогнать Киев в долговую кабалу, которая полностью лишит Украину даже намека на независимость. Запад наживается на этом конфликте, и это очевидно», — резюмировал он.
Ранее сообщалось, что Украина необходима США и странам Европейского союза в качестве эффективного инструмента, направленного против Российской Федерации.