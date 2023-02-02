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Геронтолог Конев констатировал «ментальную смерть» Байдена

Политика
Геронтолог Конев констатировал «ментальную смерть» Байдена

Ментальное состояние президента Соединенных Штатов Джо Байдена крайне слабое. Геронтолог Юрий Конев констатировал «психическую смерть» главы Белого дома.

Во время разговора с журналистом Общественной Службы Новостей эксперт подчеркнул, что многие экс-лидеры США в пожилом возрасте страдали от старческого маразма. Соответствующую ситуация происходит и с Байденом, указал врач.

«Физиологически организм живет, но ментально он уже не с нами. <…> когнитивные изменения личности у него заметны невооруженным глазом», — добавил Конец.

Напомним, в последнее время американский лидер систематически попадает в казусные ситуации. Он является самым пожилым президентом в истории государства, ранее подчеркивали СМИ.
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