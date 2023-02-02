Геронтолог Конев констатировал «ментальную смерть» Байдена

Ментальное состояние президента Соединенных Штатов Джо Байдена крайне слабое. Геронтолог Юрий Конев констатировал «психическую смерть» главы Белого дома.
Во время разговора с журналистом Общественной Службы Новостей эксперт подчеркнул, что многие экс-лидеры США в пожилом возрасте страдали от старческого маразма. Соответствующую ситуация происходит и с Байденом, указал врач.
«Физиологически организм живет, но ментально он уже не с нами. <…> когнитивные изменения личности у него заметны невооруженным глазом», — добавил Конец.
Напомним, в последнее время американский лидер систематически попадает в казусные ситуации. Он является самым пожилым президентом в истории государства, ранее подчеркивали СМИ.