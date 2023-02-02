Блогер Рустам Солнцев предложил отпустить Ефремова на принудительные работы

Блогер и экс-участник реалити-проекта «Дом-2» Рустам Солнцев предложил отпустить актера Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП, на принудительные работы. Он рассказал, как бы решил судьбу артиста.
Солнцев подошел к обсуждению судьбы Ефремова с двух сторон. Он признался, что не хотел бы мучений артиста. В то же время из-за личных желаний актера человек лишился жизни, передает Teleprogramma.pro.
«Я бы на месте судьи отпустил. Мол, сможешь жить – живи. Хочешь работать – работай, принудительно или обязательно – да как угодно!» — заявил Солнцев.
Блогер напомнил, что та авария принесла огромное горе в семью погибшего. Но в тоже время он опасается риска рецидива, так как Ефремов может вновь злоупотребить алкоголем.
Напомним, что актер, летом 2020 года севший за руль пьяным, попросил смягчить ему меру наказания. Артист хочет провести оставшийся срок ограничения свободы на принудительных работах.