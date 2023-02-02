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Глава ЕК фон дер Ляйен не смогла выговорить слово «громада»

Политика
Глава ЕК фон дер Ляйен не смогла выговорить слово «громада»

Председатель Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев не смогла выговорить слово «громада». Соответствующее видео появилось в Сети.

Глава ЕК отметила, что 100 крупных европейских городов установили побратимские отношения с 36 населенными пунктами Украины. Кроме того, были организованы партнерства с громадами, то есть общинами.

«Урмарас? Правильно? Нет? Вы поняли, что я имела в виду», — посмеялась фон дер Ляйен.

Председатель Еврокомисии прибыла в Киев 2 февраля в преддверии саммита ЕС — Украина.
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