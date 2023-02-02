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Путин возложил цветы на Мамаевом кургане в память об участниках Сталинградской битвы

Политика
Путин возложил цветы на Мамаевом кургане в память об участниках Сталинградской битвы

Российский лидер Владимир Путин в четверг посетил Мамаев курган, где принял участие в мероприятии по случаю 80-летия со дня окончания Сталинградской битвы. Политик почтил память погибших защитников города, а также возложил к Вечному огню в Зале славы букет цветов.

Напомним, что президент прибыл в Волгоград 2 февраля. В рамках рабочей поездки глава государства также планирует выступить с речью на торжественном концерте, приуроченном к памятной дате.

Пользуясь случаем, Путин встретится и с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. В рамках переговоров политики обсудят наиболее актуальные для региона вопросы.
Сталинградская битва путин мамаев курган
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