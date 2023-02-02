Путин возложил цветы на Мамаевом кургане в память об участниках Сталинградской битвы

Российский лидер Владимир Путин в четверг посетил Мамаев курган, где принял участие в мероприятии по случаю 80-летия со дня окончания Сталинградской битвы. Политик почтил память погибших защитников города, а также возложил к Вечному огню в Зале славы букет цветов.