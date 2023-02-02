В Туле арестовали подозреваемого в убийстве семилетнего пасынка

Решением суда житель Тулы, который проходит обвиняемым по делу об убийстве малолетнего пасынка, был отправлен под арест. Об этом сообщили в четверг в региональном управлении СК России.
По данным ведомства, оперативники продолжают собирать доказательства по уголовному делу и проводят необходимые следственные действия.
В СК сообщили, что житель одного из домов в деревне Варваровка в Туле до смерти забил семилетнего пасынка. Злоумышленником оказался 31-летний ранее судимый мужчина. Для его задержания полиция вводила план «Перехват». Известно, что в момент совершения преступления в квартире находились отчим погибшего, его мать 1992 года рождения, а также четверо других детей.
Ранее житель Лобни получил 20 лет колонии за убийство двухлетнего ребенка, писало РИАМО.