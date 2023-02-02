В Туле арестовали подозреваемого в убийстве семилетнего пасынка

В СК сообщили, что житель одного из домов в деревне Варваровка в Туле до смерти забил семилетнего пасынка. Злоумышленником оказался 31-летний ранее судимый мужчина. Для его задержания полиция вводила план «Перехват». Известно, что в момент совершения преступления в квартире находились отчим погибшего, его мать 1992 года рождения, а также четверо других детей.