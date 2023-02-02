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Жарихин: переброска западных танкистов на Украину приведет к эскалации конфликта

Армия
Жарихин: переброска западных танкистов на Украину приведет к эскалации конфликта

Появление западных военных на Украине в качестве экипажей переданных ВСУ танков может спровоцировать эскалацию конфликта.

С таким заявлением в интервью РИА Новости выступил заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин. По его словам, военнослужащие НАТО уже активно участвуют в боевых действиях на украинской территории.

«Это вещь, еще больше приближающая порог, за которым начинается, страшно сказать, мировая война. Но, тем не менее, это не уникальная ситуация», — объяснил он.

Эксперт предположил, что обслуживанием поставленных украинской армии РСЗО HIMARS и систем ПВО занимаются западные специалисты.
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