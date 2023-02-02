МОК не принял окончательного решения по участию спортсменов России и Белоруссии в ОИ-2024

Кроме этого, стало известно, где в итоге российские и белорусские спортсмены будут проходить отборочные соревнования для участия в 33-хлетних Олимпийских играх в Париже. Атлеты будут выступать в турнирах, которые проводит Азия, уточняет пресс-служба МОК.