МОК не принял окончательного решения по участию спортсменов России и Белоруссии в ОИ-2024

Международный олимпийский комитет (МОК) пока не принял окончательного решения по условиям допуска российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпиаде-2024. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Кроме этого, стало известно, где в итоге российские и белорусские спортсмены будут проходить отборочные соревнования для участия в 33-хлетних Олимпийских играх в Париже. Атлеты будут выступать в турнирах, которые проводит Азия, уточняет пресс-служба МОК.
Российские и белорусские спортсмены, желающие принять участие в главном соревновании четырехлетия, должны будут пройти ужесточенный допинг-контроль в индивидуальном формате. МОК также не собирается просить федерации восстановить право для россиян и белорусов на прохождение отбора к Олимпиаде.