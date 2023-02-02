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МОК не принял окончательного решения по участию спортсменов России и Белоруссии в ОИ-2024

Спорт
МОК не принял окончательного решения по участию спортсменов России и Белоруссии в ОИ-2024

Международный олимпийский комитет (МОК) пока не принял окончательного решения по условиям допуска российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпиаде-2024. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Кроме этого, стало известно, где в итоге российские и белорусские спортсмены будут проходить отборочные соревнования для участия в 33-хлетних Олимпийских играх в Париже. Атлеты будут выступать в турнирах, которые проводит Азия, уточняет пресс-служба МОК.

Российские и белорусские спортсмены, желающие принять участие в главном соревновании четырехлетия, должны будут пройти ужесточенный допинг-контроль в индивидуальном формате. МОК также не собирается просить федерации восстановить право для россиян и белорусов на прохождение отбора к Олимпиаде.
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